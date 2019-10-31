banner449

banner552

banner481

banner472

"Ateş düştüğü yeri yakıyor" sözü, ete kemiğe büründü!

Teröristlerin hain saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz'ın cenaze töreninde gülerken objektiflere yakalanan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyada büyük tepki çekti.

GÜNDEM 29.10.2019, 16:06
"Ateş düştüğü yeri yakıyor" sözü, ete kemiğe büründü!
banner404

HAKKARİ'DE teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz'ın cenaze töreninde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın gülerken çekilen fotoğrafı tepki çekti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) kurtarılamayarak şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz Mersin Muğdat Camiinde tören düzenlendi. Şehidin cenaze töreninde Mersinliler akın ederken, törende gözyaşları sel olup akarken sinir kirizleri geçiren aileyi yine protokol üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.

CHP'Lİ VEKİL GÜLERKEN YAKALANDI

Şehit Mustafa Korkmaz'ın gözyaşları arasında uğurlandığı sırada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in kulağına gülerken bir şeyler fısıldaması sırasında çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşılan fotoğrafın altına tepkilerini gösteren vatandaşlar şunları yazdı:

- CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır şehit cenazesinde gülmeyi nasıl başardın?

- Şehit cenazelerine katılmayı sadece görüntü olsun diye ve siyasi amaçlı yaptıkları için...

- Ateş düştüğü yeri yakıyor gerisi hikaye adlı fotoğraf...

#terörist #Ali Mahir Başarır #CHP Mersin Milletvekili #Mustafa Korkma
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:13
Öğle 12:46
İkindi 15:43
Akşam 18:09
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5
banner440
banner545