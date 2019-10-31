"Ateş düştüğü yeri yakıyor" sözü, ete kemiğe büründü!
Teröristlerin hain saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz'ın cenaze töreninde gülerken objektiflere yakalanan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyada büyük tepki çekti.
HAKKARİ'DE teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz'ın cenaze töreninde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın gülerken çekilen fotoğrafı tepki çekti.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) kurtarılamayarak şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz Mersin Muğdat Camiinde tören düzenlendi. Şehidin cenaze töreninde Mersinliler akın ederken, törende gözyaşları sel olup akarken sinir kirizleri geçiren aileyi yine protokol üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.
CHP'Lİ VEKİL GÜLERKEN YAKALANDI
Şehit Mustafa Korkmaz'ın gözyaşları arasında uğurlandığı sırada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in kulağına gülerken bir şeyler fısıldaması sırasında çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşılan fotoğrafın altına tepkilerini gösteren vatandaşlar şunları yazdı:
- CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır şehit cenazesinde gülmeyi nasıl başardın?
- Şehit cenazelerine katılmayı sadece görüntü olsun diye ve siyasi amaçlı yaptıkları için...
- Ateş düştüğü yeri yakıyor gerisi hikaye adlı fotoğraf...
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