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Atatürk'ün vasiyeti ortada yok

TMMOB'a bağlı meslek odalarınca Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerine ilişkin Atatürk'ün vasiyetinin ihlal edildiği iddiasıyla açılan davada, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü mahkemeye, Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesi ve bağış senedinin kurumda bulunmadığına yönelik yazı gönderdi. Eski Devlet Bakanları'dan Oltan Sungurlu ise, "Adalet Bakanlığı arşivlerini temizlerken Atatürk'ün el yazısı vasiyetnamesi çıktı. Bizde bunun kaybolmaması için televizyon huzurunda Başbakanlık Arşivler Genel Müdürlüğüne teslim ettik" dedi

Atatürk'ün vasiyeti ortada yok

TMMOB'a bağlı meslek odalarınca Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerine ilişkin Atatürk'ün vasiyetinin ihlal edildiği iddiasıyla açılan davada, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü mahkemeye, Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesi ve bağış senedinin kurumda bulunmadığına yönelik yazı gönderdi. Eski Devlet Bakanları'dan Oltan Sungurlu ise, "Adalet Bakanlığı arşivlerini temizlerken Atatürk'ün el yazısı vasiyetnamesi çıktı. Bizde bunun kaybolmaması için televizyon huzurunda Başbakanlık Arşivler Genel Müdürlüğüne teslim ettik" dedi

10 Mart 2015 Salı 12:41
Atatürk'ün vasiyeti ortada yok
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TMMOB'a bağlı meslek odalarınca Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerine ilişkin Atatürk'ün vasiyetinin ihlal edildiği iddiasıyla açılan davada, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü mahkemeye, Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesi ve bağış senedinin kurumda bulunmadığına yönelik yazı gönderdi. Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı odaların temsilcileri, müdahillik talebinde bulunanlar ve tarafların avukatları katıldı. Hakim Asuman Ada Şahin, Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne yazılan müzekkere yazılarının cevabını okudu.
'OLTAN SUNGURLU'YA VERİLDİ'
Şahin'in okuduğu müzekkere yazısına göre, Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesi ve bağış senedinin, 1989'da Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere eski bakanlardan Oltan Sungurlu'ya verildiği bilgisini paylaştı.
AOÇ İÇİN VASİYETİNE BAKILACAK
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün müzakere cevabında ise ne vasiyetnamenin ne de bağış senedinin kurumda bulunmadığı bildirildi. Hakim Şahin, Maliye Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açılan davaların idari yargının görev alanı olduğu için davanın ayrılmasına, müdahillik konularının değerlendirilmesi ve söz davada eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Eski Bakanlardan Oltan Sungurlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, o dönemde Adalet Bakanlığı arşivlerini temizlerken Atatürk'ün el yazısı vasiyetnamesinin bulunduğunu belirterek şunları ifade etti: "Senesini hatırlamıyorum ama Adalet Bakanlığı arşivlerini temizlerken Atatürk'ün el yazısı vasiyetnamesi çıktı. Bizde bunun kaybolmaması için televizyon huzurunda Başbakanlık Arşivler Genel Müdürlüğüne teslim ettik. Hatırladığım kadarıyla vasiyetnamede AOÇ ile ilgili bir şey yoktu. İş Bankasındaki hissesinden İsmet İnönü'nün çocuklarına 500 lira civarı eğitim parası verilmesine dair vasiyetti."

Kaynak: AA
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Son Güncelleme: 10.03.2015 11:43
Anahtar Kelimeler:
AoçTMMOBVasiyetAtatürk
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