Atatürk'ün defin törenine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

1938 yılında hayatını kaybeden ve 1953 yılında Anıtkabir'e nakil edilen Mustafa Kemal Atatürk'ün defin törenine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Atatürk'ün defin törenine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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1881 yılında dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılında hayatını kaybetti. Atatürk'ün cenazesi 1938 yılında Etnoğrafya Müzesi'ne götürüldü. 1953 yılında müzeden çıkarılan cenaze, 10 Kasım 1953'de Anıtkabir'e defnedildi. Bu defin törenine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

GEÇİCİ KABRE KOYULDU

1881 yılında dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılında hayatını kaybetti. Atatürk'ün cenazesi, Talat Paşa Bulvarı'ndan geçerek, Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabre getirildi.

1953 YILINDA GEÇİCİ KABİRDEN ÇIKARILDI

Atatürk'ün naaşı, 4 Kasım 1953'de Anıtkabir'e götürülmek üzere Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabrinden çıkarıldı. 4 Kasım'da geçici kabirden çıkarılan naaş, 10 Kasım'da Anıtkabir mezarlığına defnedildi.

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