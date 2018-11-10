Atatürk'ü anan Erdoğan, kararlılık mesajı verdi

Devlet erkanı, Aslanlı Yol'daki yürüyüşünün ardından Atatürk'ün kabrine gelerek çelenk bıraktı. Anıtkabir özel defterine yazdığı yazıyı okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırılara rağmen Türkiye'yi dünyanın en güçlü devletlerinden biri yapacaklarını söyledi

Atatürk'ü anan Erdoğan, kararlılık mesajı verdi
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GAZİ Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yılında tüm yurtta anıldı. Ankara Anıtkabir'de devlet erkanı Aslanlı Yol'daki yürüyüşünün ardından Atatürk'ün kabrine gelerek çelenk bırakıldı. Anıtkabir özel defterine yazdığı yazıyı okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırılara rağmen Türkiye'yi dünyanın en güçlü devletlerinden biri yapacaklarını söyledi.

"SALDIRILARA RAĞMEN EN GÜÇLÜ DEVLET OLACAK"

Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kuruluşu olan şahsınızı vefatınızın 80'inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici behahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 95'inci seneyi devriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun."

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