'Atatürk silüeti'ne yoğun ilgi

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde Atatürk silüeti oluşmasından esinlenilerek düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"nin 23'üncüsü yoğun katılımla gerçekleşti

'Atatürk silüeti'ne yoğun ilgi
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KARADAĞLAR'IN eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan  Atatürk silüeti her yıl haziran-temmuz döneminde 17.50-18.10 saatleri arasında  belirginleşiyor.
 
Silüetten esinlenilerek düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde  Damal Şenlikleri"ne katılan çok sayıda vatandaş, akşam saatlerinde belirginleşen  Atatürk silüetini izledi.
Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada,  etkinliklerin bu yıl çok büyük katılımla gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl  23'üncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Çok büyük katılım oldu. Bu da  bizi son derece mutlu etti. Belki de en kalabalık dönemini yaşıyoruz. Bu  kalabalık her yıl artarak devam ediyor. Hava şartları da silüeti izlemek için çok  uygundu. Bunu markalaştırmaktı amacımız, başardık." dedi.
 
 
Silüeti izlemeye gelen Züleyhan Şeker ise büyüleyici bir manzara ile  karşılaştığını ifade ederek, "Harika. Çok etkilendim. İlk kez gördüm. Bir daha  izlemeyi düşünüyorum." dedi.
 
Etkinlikler kapsamında halk müziği sanatçısı Erdal Erzincanlı, Mustafa  Özarslan ve birçok yerel sanatçı konser verdi, halk oyunları ekipleri de gösteri  yaptı.
 

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