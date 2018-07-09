Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davasında 5 sanığa tahliye

Atatürk Havalimanında 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davada, 5 sanığın tahliyesine hükmedildi

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davasında 5 sanığa tahliye
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İSTANBUL 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları  Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan altıncı duruşmada, savcının mütalaasını  açıklamasından sonra sanıklara ve avukatlarına söz verildi.
Duruşmada söz alan bir kısım sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda  bulunmak için süre istedi. 
 
Mütalaada, beraatı istenen sanıkların avukatları da, müvekkillerinin  tahliyesini ve beraatını talep etti.
 
Söz verilen müştekiler de, devlete ve mahkemeye güvendiklerini dile  getirerek, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.
 
Mahkeme heyeti, 5 sanığın tahliyesine karar vererek, avukatlara esas  hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verdi.
 
Duruşma, 12 Kasım’da Silivri’de görülmek üzere ertelendi.  
 
 Mütalaa
 
Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "28  Haziran 2016'da Atatürk Havalimanındaki saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği,  163 kişinin yaralandığı, 3 teröristin ise geberdiği anlaşılmıştır." dedi. 
 
Tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir,  Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani'nin "Anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak  kasten öldürme" suçundan 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle  cezalandırılmasını isteyen savcı, bu sanıkların ayrıca 163 kişiyi "tasarlayarak  kasten öldürmeye teşebbüs", 24 defa uygulanmak üzere "mala zarar verme" ve "terör  örgütüne üye olmak" suçlarından da toplam 2 bin 150 yıldan 3 bin 371 yıla kadar  hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 
 
 Mütalaada, 15 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6  aydan 15 yıla kadar hapsi öngörülürken, bu su sanıklar hakkında "Anayasayı  ihlal", "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs"  ve "mala zarar verme" suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden beraatları  istendi. 
 
Savcı mütalaasında, 21 sanığın tüm suçlardan beraatını, hakkında  yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep  etti.  

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