Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden şüpheli tutuklandı

GÖZALTINA alınan Bülent K. emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından soruşturma başlatılan Bülent K., Cumhuriyet savcısına ifade verdi, ardından da tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli Bülent K.'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.