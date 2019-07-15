Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anması
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve  Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a  gelen Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.05'te Atatürk Havalimanı Devlet  Konukevi'ne indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da İstanbul'a geldi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı, havalimanında  15 Temmuz gazileri ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir  Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve  diğer ilgililer karşıladı.
 
Bu esnada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile mücadele  sırasında tüm yurtta verilen selalara atıfla havalimanında da sela okundu. Sela sonrası 15 Temmuz şehitlerinin tek tek isimleri okundu.
 

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