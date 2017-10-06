Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103966
ALTIN
147.237
DOLAR
3.6290
STERLİN
4.7217
EURO
4.2408
7 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Ekim 2017 Alanya -...
Karından alınan yağ diz ağrısını gideriyor!
Karından alınan yağ diz ağrısını...
Nükleer tıpta akıllı molekül avantajı!
Nükleer tıpta akıllı molekül avantajı!
banner468

Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen öğretmen açığa alındı

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan resim öğretmeni N.S. açığa alındı

Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen öğretmen açığa alındı

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan resim öğretmeni N.S. açığa alındı

06 Ekim 2017 Cuma 17:02
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen öğretmen açığa alındı
banner404

KEŞAN'A bağlı Beyendik Beldesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde görev yapan kadın resim öğretmeni N.S., sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen öğretmen, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında idari soruşturma başlattığı N.S.'yi açığa aldı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EdirneKeşanSosyal MedyaMustafa Kemal Atatürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kato Dağı'nda operasyon devam ediyor
Kato Dağı'nda operasyon devam ediyor
"Gülen'in iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır"
"Gülen'in iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır"
Başbakan'dan flaş açıklamalar
Başbakan'dan flaş açıklamalar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim