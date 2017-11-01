Atatürk'e hakaret eden Süleyman Yeşilyurt'un cezası belli oldu!

Mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Süleyman Yeşilyurt'un bu suçtan beraatine karar verdi. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçunun işlendiğine hükmeden mahkeme, Yeşilyurt'u 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, cezayı erteledi.

Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt ile aynı zamanda kızı olan avukatı Berrin Yeşilyurt katıldı.

TELEVİZYON programında Atatürk ile ilgili söylediği sözler nedeniyle yargılanan Süleyman Yeşilyurt , "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis ceza sına çarptırıldı.

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