Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110900
ALTIN
156.227
DOLAR
3.8084
STERLİN
5.0623
EURO
4.4333
1 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Kasım 2017 Antalya -...
Obezite ve diyabet ameliyatları ne zaman yapılmalı?
Obezite ve diyabet ameliyatları ne...
Sağlık kalkanı baharatlar!
Sağlık kalkanı baharatlar!
banner468

Atatürk'e hakaret eden Süleyman Yeşilyurt'un cezası belli oldu!

Katıldığı televizyon programında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan Süleyman Yeşilyurt'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Atatürk'e hakaret eden Süleyman Yeşilyurt'un cezası belli oldu!

Katıldığı televizyon programında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan Süleyman Yeşilyurt'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:43
Atatürk'e hakaret eden Süleyman Yeşilyurt'un cezası belli oldu!
banner404

TELEVİZYON programında  Atatürk ile ilgili söylediği sözler nedeniyle yargılanan  Süleyman Yeşilyurt, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

''BERAATİMİ İSTİYORUM''

Bakırköy 35.  Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık  Süleyman Yeşilyurt ile aynı zamanda kızı olan avukatı Berrin  Yeşilyurt katıldı.

Son sözü sorulan sanık  Yeşilyurt, "Beraatimi istiyorum." dedi.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık  Süleyman Yeşilyurt'un bu suçtan beraatine karar verdi. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçunun işlendiğine hükmeden mahkeme,  Yeşilyurt'u 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, cezayı erteledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AtatürkSüleyman YeşilyurtCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski FBI çalışanı, FETÖ'nün arkasındaki gizli ismi açıkladı
Eski FBI çalışanı, FETÖ'nün arkasındaki gizli ismi açıkladı
Şile açıklarında batan yük gemisinden acı haber: 4 cesede ulaşıldı
Şile açıklarında batan yük gemisinden acı haber: 4 cesede ulaşıldı
Brad Pitt'e benzeyen FETÖ'cüye böyle eş aramışlar: Nefes alsın yeter
Brad Pitt'e benzeyen FETÖ'cüye böyle eş aramışlar: Nefes alsın yeter

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim