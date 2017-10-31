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Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan'ın cezası belli oldu!

Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı programda Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Armağan'ın cezası ertelenmedi

Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan'ın cezası belli oldu!

Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı programda Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Armağan'ın cezası ertelenmedi

31 Ekim 2017 Salı 16:18
Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan'ın cezası belli oldu!
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GENEL Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi'nin Mayıs sayısındaki yazısında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılanan  Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı ertelemedi.

ARMAĞAN BERAATİNİ İSTEDİ

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık  Mustafa Armağan ve avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan  Mustafa Armağan beraatini istedi.

CEZASI ERTELENMEDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme  Mustafa Armağan'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Armağan'ın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği için hapis cezasını ertelenmedi. Armağan adliye çıkışında açıklama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Genel Yayın YönetmenliğiAtatürkMustafa Armağan
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