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Atatürk büstüne molotof attı yakalanınca 'özgürlük yakındır' diye güldü

Adana'da yapılan terör operasyonunda bir lisede Atatürk büstüne molotof bombası atıp yakmaya çalışan bir kişi de yakalanınca "özgürlük yakındır" diyerek gülmesi dikkat çekti

Atatürk büstüne molotof attı yakalanınca 'özgürlük yakındır' diye güldü

Adana'da yapılan terör operasyonunda bir lisede Atatürk büstüne molotof bombası atıp yakmaya çalışan bir kişi de yakalanınca "özgürlük yakındır" diyerek gülmesi dikkat çekti

06 Ekim 2017 Cuma 08:40
Atatürk büstüne molotof attı yakalanınca 'özgürlük yakındır' diye güldü
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EDİNİLEN bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 2 Eylül günü gece Gülbahçesi Kız Meslek Teknik Anadolu Lisesi bahçesine giren 2 kişiden biri Atatürk büstüne molotof bombası attı. Zanlı art arda 4-5 kez molotof bombası atıp büstü yakmaya çalıştıktan sonra kaçtı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Bu durumu gören okul güvenlik görevlisi hemen polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri büstü yanmadan söndürdü. Polis ekipleri ise o olayın güvenlik kamerasını inceleyip zanlının 16 yaşındaki H.Ş. olduğunu belirledi. Polis ayrıca mahallede bölücü terör örgütü adına korsan gösteri düzenlemeye çalışan bir grubunda varlığını tespit etti.

"Özgürlük çok yakındır"

Polis dün şafak vakti bu zanlılara yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti evlere yapılan baskında aralarında Atatürk büstüne molotof bombası atan şahsında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar önce adli tıp birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada Atatürk büstüne molotof bombası atan H.Ş. bir taraftan oynayıp diğer taraftan basın mensuplarına "Özgürlük yakındır" diye gülerek seslenmesi dikkat çekti. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaAtatürk BüstüMolotof
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