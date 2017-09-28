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Atamalarda yeni dönem

İl özel idareleri ve belediyeler, kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracak

Atamalarda yeni dönem

İl özel idareleri ve belediyeler, kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracak

28 Eylül 2017 Perşembe 12:04
Atamalarda yeni dönem
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KAMU Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, yönetmeliğin "İl Özel İdareleri ve Belediye Kadrolarına Atanacakların Seçilmesi" bölümünde yer alan 27/C maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "üç katı" ibaresi "beş katı" olarak değiştirildi.
 
Değişiklik kapsamında il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, başvuran adayları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başarı puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracak.
 
Söz konusu düzenleme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (Devlet Personel Başkanlığı) yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 11 Eylül tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
 
74 BİN KİŞİYE KAMUDA İŞ

Türkiye’ye sınıf atlatacak, yüksek gelir grubuna taşıyacak 3 yıllık süper lige terfi programı açıklandı. Kişi başı gelir 13 bin dolara çıkacak, 3.2 milyon istihdam yaratılacak. Kamuya 2018’de 74 bin personel alınacak.
 
Hükümet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hazırlanan Türkiye'ye sınıf atlatacak, yüksek gelir grubuna taşıyacak 3 yıllık süper lige terfi programını açıkladı. Kişi başına düşen milli gelir 2020 sonunda 13 bin doları aşacak. Böylece Dünya Bankası tanımına göre üst gelir grubuna çıkmak için belirlenen eşik de aşılmış olacak. Kamuya 2018'de 74 bin personel alınacak. 

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İl özel IdareleriAtamaYeni Dönem
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