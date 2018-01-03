Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Söz konusu atamalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince yapıldı.

BUNA göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Teftiş Kurulu Başkanlığına Atif Ala, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Hayati Cankaloğlu'nun atanması uygun görüldü.

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