Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
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KIRGIZİSTAN-Türkiye Manas Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı,  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de  yayımlanan kararlara göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet  Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun atandı.
 
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve  Kıraat Kurulu üyeliklerine Hüseyin Küçük, İbrahim Noğman, Abdullah Refik Acar,  Musa Coşkun ve Osman İyişenyürek getirildi.
 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim  Kurulu Üyeliğine Mehmet Uygun, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığına ise  Kemal Yüksek'in atanması gerçekleştirildi.
 
Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen görevden alındı, yerine Veysel  Işıldar'ın atanması kararlaştırıldı.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere ise  Faruk Düzcan, Muzaffer Barış Morgül ve Salih Kılıç'ın ataması yapıldı.

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