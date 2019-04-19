Atama kararları Resmi Gazete'de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılıklarına TİKA Başkanı Serdar Çam ve Özgül Özkan Yavuz atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Fatih Metin getirildi

Atama kararları Resmi Gazete'de
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman  Bakanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılıklarına Türk İşbirliği ve  Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ve Özgül Özkan Yavuz atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Fatih Metin  getirildi.
Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve  3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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