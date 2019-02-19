Atama kararları Resmi Gazete'de

Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de
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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik  Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne  Recep Ali Er atandı.
Ayrıca söz konusu atama kararları ile Eğitim, Araştırma ve  Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel  Müdürlüğüne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğüne Engin Yalçın, Destek  Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Akif Bağır getirildi. 
Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınarak  bu suretle boşalan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Hasan Davulcu'nun  ataması yapıldı.

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