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Atalay Filiz'in avukatından flaş hamle... İtiraz etti

Vahşi cinayetler sonrası yakalanan Atalay Filiz'in avukatı, müvekkilinin suç ehliyetinin yerinde olduğuna ilişkin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin raporunun yetersiz olduğunu savunarak, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden yeni rapor alınmasını istedi

Atalay Filiz'in avukatından flaş hamle... İtiraz etti

Vahşi cinayetler sonrası yakalanan Atalay Filiz'in avukatı, müvekkilinin suç ehliyetinin yerinde olduğuna ilişkin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin raporunun yetersiz olduğunu savunarak, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden yeni rapor alınmasını istedi

18 Temmuz 2017 Salı 15:35
Atalay Filiz'in avukatından flaş hamle... İtiraz etti
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İSTANBUL ve Ankara'da işlenen 3 cinayetin şüphelisi olarak tutuklu bulunan Atalay Filiz hakkında, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesi ile "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Ankara ve İstanbul'da işlenen üç cinayetten tutuklu sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katılırken, kimlik bilgileri kullanılan müşteriler duruşmaya gelmedi. Hakim Melih Mızrak, sanık Atalay Filiz'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından celse arası gönderilen raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespitinin yapıldığını belirtti.Sanık Atalay Filiz, önceki celse uzun uzun ifade verdiğini belirterek, "Şu an yeni bir şey söylemeyeceğim, süre istiyorum" dedi. Atalay Filiz'in Avukatı Merve Uçanok, dava dosyasına sunduğu 5 sayfalık dilekçe ile müvekkili hakkında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan rapora itiraz etti. Raporun eksik hazırlandığını öne süren Avukat Uçanok, müvekkili hakkında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından yeni rapor hazırlanmasını istedi.

6 AY SONRASINA ERTELENDİ

Avukat Uçanok'un yeni rapor istenmesi talebinin bir sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Ocak 2018 tarihine erteledi.

İDDİANAMEDE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığı Atalay Filiz'in, firari olduğu dönemde 7 adet sahte kimlik belirtiliyor. İddianamede sanığın, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

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Atalay FilizAvukatMahkeme
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