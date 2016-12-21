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Atalay Filiz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Filiz hakkında, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından hazırlanan iddianameyi kabul etti

Atalay Filiz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Filiz hakkında, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından hazırlanan iddianameyi kabul etti

21 Aralık 2016 Çarşamba 18:13
Atalay Filiz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
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SERİ cinayet zanlısı Atalay Filiz hakkında, tarih  öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddiasıyla, "tasarlayarak kasten öldürme" ve  "nitelikli hırsızlık" suçlarından hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 5.  Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 11 sayfalık iddianamede,  ölen Fatma Kayıkçı'nın kızı ve oğlu mağdur, eşi Gani Kayıkçı ise müşteki  sıfatıyla yer aldı.
Olay günü Tuzla Postane Mahalesi'nde bulunan boş bir arsada Fatma  Kayıkçı'nın cesedine rastlandığı belirtilen iddianamede, olaya ilişkin  Kayıkçı'nın oturduğu apartmandaki bir kısım tanıklar ile ailesinin beyanlarının  alındığı kaydedildi.
İddianamede, beyanlara istinaden kendisinden kuşkulanılan ve kendisini  çevrede Furkan Altın olarak tanıtan şüphelinin, Göktuğ Demirarslan ve arkadaşı  Elena Radchikova'yı öldürme suçlarından aranan Atalay Filiz olduğunun tespit  edildiği anlatıldı.
Üç cinayetin faili konumundaki şüphelinin ülke çapında arandığı, 12  Haziran'da İzmir'in Menderes ilçesinde bir minibüste yakalandığı aktarılan  iddianamede, Atalay Filiz'in cinayet öncesinde Gani Kayıkçı'nın işlettiği çay  bahçesinde çalıştığı, çay bahçesinin kapanmasından sonra da Kayıkçı'nın oturduğu  apartmanın giriş kattaki dairesinde kaldığı belirtildi.
İddianamede, Filiz'in çay bahçesinde çalıştığı dönemde sigortasının  yaptırılması için kendisinden sürekli nüfus cüzdanı istemesinden ötürü,  Kayıkçı'nın kimliğini öğrendiği konusunda şüpheye düştüğü ifade edilerek,  Filiz'in aynı binada kaldıkları dönemin son 3 haftasında Kayıkçı'yı sürekli takip  ederek ileride işlemeyi düşündüğü cinayetin ön icra hareketlerini planladığı  ileri sürüldü.
Filiz'in, olay günü, cuma günleri işe gitmediğini bildiği Kayıkçı'nın  dairesinden çıkmasını beklediği aktarılan iddianamede, Kayıkçı'yı evinden çıkıp  kendi dairesi önünde geçtiği sırada yakaladığı, kafasına birkaç kez yumrukla  vurup sersemlettiği, sesinin çıkmaması için eliyle ağzını kapatarak birçok kez  bıçakla vurarak öldürdüğü, cesedi kendi dairesi içerisine sürüklediği ve önceden  hazırladığı valiz içerisine koyduğu anlatıldı.
Filiz'in, Kayıkçı'yı öldürdükten sonra çantasında bulunan 3 bin 990  lira parasını da aldığı belirtilen iddianamede, Filiz'in kaldığı dairede yapılan  aramada kan lekelerine rastlandığı, Kayıkçı'nın ayakkabısının tekinin de daire  içinde bulunduğu aktarıldı.
İddianamede, şunlar kaydedildi:
"Ankara'daki planlı takip ve hedefe odaklı, belli bir düzen ve  sistematik içeren eylemlerinde olduğu gibi, Fatma Kayıkçı'yı öldürme fiilini de  olay öncesinde, olay sırasında ve olay sonrasında neden sonuç ilişkilerini belli  bir plan dahilinde düşünerek bilinçli olarak işlediği, önceden aldığı suç işleme  kararını gerçekleştirmek için suçta kullanacağı araçları seçip temin ettiği, bu  suçları nasıl işleyeceği konusunda plan yapmak suretiyle tasarlayarak kasten  öldürme suçunu işlediği anlaşılmaktadır."
İddianamede, bu kapsamda Filiz hakkında, "bir suçu gizlemek,  delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak  amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis  cezası istendi.
Filiz'in ayrıca "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya  ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık" suçunu da işlediği belirtilen  iddianamede, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 
Atalay Filiz, ilerleyen günlerde Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde  hakim karşısına çıkacak.
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Atalay FilizAtalay Filiz Hakkında Hazırlanan Iddianame Kabul EdildiAnadolu 5. Ağır Ceza MahkemesiFilizFatma Kayıkci
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