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Atalay Demirci yeniden gözaltına alındı!

İzmir merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) entellektüel ve Gürcistan yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

Atalay Demirci yeniden gözaltına alındı!

İzmir merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) entellektüel ve Gürcistan yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

03 Kasım 2017 Cuma 13:14
Atalay Demirci yeniden gözaltına alındı!
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İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, bir gizli tanığın ifadeleri  doğrultusunda, örgütün Gürcistan ve entellektüel yapılanmasına yönelik çalışma  başlattı. 
Yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında yakalama verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir  merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına  aldı. 
Gözaltına alınanlar arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından  başlatılan soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal  düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından yargılanan komedyen Atalay  Demirci ile Pensilvanya'da yaşayan örgüt elebaşına özel tiyatro gösterisi yapan  Ömer Pekin de bulunuyor. 
İstanbul'da yakalanan Pekin'in, örgütün gizli haberleşme programı  ByLock'u kullandığı ve FETÖ'nün sözde "entellektüel tiyatrocular imamı" olduğu  belirtildi.

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PensilvanyaAtalay DemirciFetöFetullahçı Terör Örgütü
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