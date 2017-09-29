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Askıda çamaşır değil esrar kurutmuşlar

Adana merkezli 5 ilde 211 adrese, 2 bin 500 polisle, drone, helikopter ve özel harekat destekli yapılan ve 189 kişinin gözaltına alındığı "Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler" adlı uyuşturucu operasyonunda 304 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Girilen bir evde bulunan, kurutulmak üzere askıya asılmış esrar polisi bile şaşkına çevirdi

Askıda çamaşır değil esrar kurutmuşlar

Adana merkezli 5 ilde 211 adrese, 2 bin 500 polisle, drone, helikopter ve özel harekat destekli yapılan ve 189 kişinin gözaltına alındığı "Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler" adlı uyuşturucu operasyonunda 304 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Girilen bir evde bulunan, kurutulmak üzere askıya asılmış esrar polisi bile şaşkına çevirdi

29 Eylül 2017 Cuma 10:20
Askıda çamaşır değil esrar kurutmuşlar
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ADANA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının organizesinde Adana merkezli İstanbul, Mersin, Gaziantep ve Hatay’da 211 adreste "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının varlığını tespit etti. Polis bir süre 5 ilde zanlıları yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip ettikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın bizzat yönettiği ve 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ tarafından şehit edilen polis kardeşler "Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler" isminin verildiği operasyon şafak vakti 5 ilde 211 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 189 kişi gözaltına alındı.

ASKIDA ESRAR, HALI VE AYAKKABI KUTUSU İÇİNDE SİLAH ÇIKTI

2 bin 500 polisin katıldığı dev operasyonda polis, bir torbacı evinde yaptığı baskın sırasında girdiği bir odada gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Polis, torbacının çamaşır asar gibi esrarları ipe asıp oda içinde kuruttuğunu gördü. Polis askıda olan esrarları tek tek toplayarak el koydu. Bir başka evde ise ayakkabı kutusunda ve halı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan dev operasyonda 304 kilo esrar, 430 gram eroin, bin 817 hap, bin 62 gram kokain, bin 730 paket kaçak sigara, bir hassas terazi, 5 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 419 fişek, 3 bin 860 lira para ele geçirilmişti.

"GENÇLERİMİZİ ZEHİRLETMEYECEĞİZ"

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da bu dev operasyonu şafak vakti bizzat basılan adreslere gelerek takip etti. Operasyonu titizlikle yöneten Yıldız, girilen evlere gelerek ele geçirilen malzemeleri olay yerinde gördü. Yıldız, torbacıların evinden çıkan paralarının teröre aktarıldığını da söyledi. Yıldız, operasyon sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada gençlerin zehirlenmesine izin vermeyeceklerini, torbacıların kökünü kazıyacaklarını, bu tür operasyonların seri halinde devam edeceğini söyledi.

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