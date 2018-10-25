Askerlikte yeni sistem! Hulusi Akar açıkladı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemi değerlendirdi. Askerlikte yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili konuşan Akar, "Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz." dedi.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmaların bitirilmek üzere olduğunu açıkladı. Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umduğunu ifade eden Akar, yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacaklarını dile getirdi.

BEDELLİDE BAŞVURU SAYISI 672 BİN

Bedelli askerlik başvurularıyla ilgili son rakamları da paylaşan Akar, şu ana kadar 672 bin 306 gencin internet üzerinden, elektronik postayla müracaatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Akar, bedelli askerlik başvurusu yapıp, dekontlarını hazırlayıp teslim eden kişi sayısının ise 377 bin 410 olduğunu söyledi.