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Askerlik yoklamasında büyük kolaylık! Son 14 gün...

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi"nde sona gelindi.

Askerlik yoklamasında büyük kolaylık! Son 14 gün...

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi"nde sona gelindi.

01 Mayıs 2018 Salı 09:37
Askerlik yoklamasında büyük kolaylık! Son 14 gün...
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BUNA göre, askerlik çağına giren yükümlüler askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Manisa ve Ankara'daki pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından söz konusu hizmet 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

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Milli Savunma BakanlığıSağlık BakanlığıUlaştırmaDenizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı
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