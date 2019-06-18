Askerlik yasası kabul edildi

ASKERLİK süresini 6 aya düşüren madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Erken terhis için geri sayım başladı. Yeni askerlik sistemi kanun teklifinin 1. ve 2. maddesi TBMM'de kabul edildi. Kabul edilen maddeler, teklifin 'Amaç' ve 'Kapsam' başlıklarını taşıyor. Peki uzun dönem askerlik ne zaman 6 ay olacak? TBMM'nin son günlerde üzerinde en çok yoğunlaştığı Askeralma Kanun Teklifi maddeleri tek tek ele alınmaya başlandı. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 100 binin üzerinde asker terhis olacak. Bu durumun güvenlik zafiyetine yol açabileceği endişeleri dikkate alındı ve bu doğrultuda maddenin de revize edileceği belirtildi. Buna göre 6 ayını dolduran askerlerin bir anda terhisi yerine, ilk etapta 11 ve 12'nci ayını dolduranların terhis edilerek kademeli şekilde terhisleri öngörülüyor. Terhislerin, 6 ya da 9 aya yayılarak yapılması öngörüldü. Bedelli askerlik ücretiyle ilgili gelişmelerin yaşandığı yeni askerlik sistemi ile ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ İÇİN TARİH VERİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu... Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya Cuma'ya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz. Celp sayısının 10 ya da 12 olmasını MSB düzenleyecektir.

HER AY ASKER ALIMI OLACAK

Yeni sistemle birlikte 130 bin asker terhis olacağı için orduda personel zaafiyeti yaşanacağı iddiaları vardı. Ancak mevcut sistemde yılda 4 kez alım yerine, yeni sistemde her ay alım yapılacağı ve böyle bir sorun yaşanmayacağı belirtildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DEĞİŞECEK Mİ?

Bedelli askerliği sürekli hale getiren ilgili maddelerde de teknik rötuşların yapılacağı belirtildi. Ancak bedelli ücretinde bir indirime gidilmesinin söz konusu olmayacağı, ödeme şekli ile ilgili bazı değişikliklerin yapılabileceği bildirildi.

Bedelli askerlik ücretine yönelik eleştirilerin olduğunu belirten Erdoğan, bu paralarla maaşların ödendiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 maddesi geçmiş durumda. Gerek Milli Savunma Bakanımız ve gerek diğer arkadaşlarımızın bilgilendirmeleri ile bu süreç geçiştirilecek. Şimdi 30 bin lira fazla oldu gibi değerlendirmeler oldu, el insaf! Bir defa bütün maaşlar buradan ödeniyor. Şimdi burada bu askere ödenecek olan bütün harçlıklar bugüne kadar yapılmayan şeylerdi. Bunlar bir aileye harçlık olarak gelmiş olacaktır. Bunun çok çok isabetli olduğuna inanıyorum. Dersimize çok iyi çalıştık. Hayırlı olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle neler olacak?

Profesyonel askerlik yaygınlaşacak.

Yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek.

Bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkes bir aylık temel eğitimden geçecek.

Yükümlü olarak kıtaya gelenler temel eğitimleriyle birlikte toplam 6 ay askerlik yapacak.

Muvazzaf kadrolara geçişler de ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık askerlik görevinin ardından mümkün olacak.

Yedek subaylık ve 2 yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkândır.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin teklif bulunuyor. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da yerinden söz alarak, teklife ilişkin milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı.

Turan, "Biz tüm partilerin bu konudaki kanaatlerinden istifade etmek istiyoruz, doğru işi yapmak istiyoruz. Asker gibi ortak paydamızda, ortak değerimizde herkesin kanaatiyle, uzlaşısıyla bir yol almak istiyoruz. Bu kanunun tüm partilerin uzlaşısıyla, ortak aklıyla geçmesi en büyük hedefimiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sisteminde değişiklik öngören kanun teklifinin geri çekileceğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “AK Parti Grubu olarak teklifimizin arkasındayız. Genel Kurulun takdiri her zaman baş tacıdır. Değişiklikler, revizeler olabilir ama kanun teklifinin çekilmesi söz konusu değildir” dedi. Turan askerlik sisteminin önümüzdeki hafta yasalaşabileceğini ifade etti.

TECİL YAŞI DÜŞÜRÜLDÜ

Askerlik tecil yaşı ile ilgili de bir yeniliğe gidildi. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Eskiden gençlerin bedelli askerlik çıkar umuduyla okullarını uzattıklarına dikkati çeken Bakan Akar, "Lisede 29 olan erteleme yaş sınırını 22'ye indiriyoruz, Meslek liselerine artı 3 sene daha ekliyoruz 25 yaşına kadar devam etme şansı veriyoruz. Meslek yüksek okulları ve lisans 28, lisansüstü 32, doktora 35, tıp 35, sporcu 35 yaş oluyor. Bunları aşağı çekerek lüzumsuz beklemeleri, tıkanıklıkları ve insanların bir an önce bu işi bitirerek işlerini güçlerini yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz " ifadesini kullandı.

ASKERLİK SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE GİRENE KADAR MECLİSE TATİL YOK

AK Parti hükümeti, 23 Haziran’daki İstanbul seçimlerinin ardından kapatma kararı aldığı TBMM’yi bir ay daha çalıştırma planı yapıyor. Yeni askerlik sistemi görüşmeleri, AK Parti ve muhalefetten gelen eleştiriler üzerine uzadı. AK Parti’de önceki gün yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı. Daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor.

Buna göre, temmuz sonuna kadar kısmi af anlamına gelen infaz sürelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin yargı paketinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı yeni eğitim sistemi TBMM’de yasalaştırılacak. Pakette okula başlama yaşının 69 aya çıkarılması gibi konular olacak. Özel okulların eğitim dönemleri ve başvuru sürelerini kendilerinin belirlemesi de yer alacak. Pakette etüt merkezleri ve temel liselerle ilgili düzenlemelerin de yer alacağı konuşuluyor. Turizmle ilgili teşvik düzenlemelerinin de yasalaşacağı belirtiliyor.