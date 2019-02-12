Askerlik sistemiyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan'ın onayına sunuldu

MİLLİ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili çalışmanın ilk taslağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduğu belirtildi.

"SONUÇLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAKTIR"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır."