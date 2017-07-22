Askerlerin darp edilmesi davasında 1 tutuklama daha

İZMİT-Kandıra yolunda bir otobüsün önünü keserek çarşı izinlerinden dönen 5 askeri darp eden 10 kişi, İzmit Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilmişti. Jandarma ekiplerinin koruması altında adliyeye getirilen 10 kişinin yakınları ise görüntü alan basın mensuplarını engellemek istemişti. Şahıslar ile kendilerine müdahale etmek isteyen jandarma ve polis ekipleri arasında arbede çıkmıştı. Arbede sırasında gözaltındakilerin yakınlarına müdahale eden İzmit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gazi Özdemir’in kolu çıkmış, 10 gün iş göremez raporu almıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 kişiden T.G. (23) adlı şahıs tutuklanırken, M.A.B. ise serbest bırakıldı.
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