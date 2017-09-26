Askeri konvoya saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında Oğul köyü Kovan Tepe bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca Çukurca-Van istikametine intikal eden askeri konvoya roketli saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan saldırı üzerine İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce İHA ile tespit edilen noktalar, zırhlı kobra araçları ve tank atışlarıyla yoğun ateş altına alınarak kaçış noktaları tutulmuştur. Daha sonra SİHA ile bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edildiği noktalara 2 atış yapılmıştır. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde bir kadın ve 2 erkek bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiş olup; 2 adet roketatar, 3 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet sırt çantası, 1 adet bomba düzeneği kurulu çanta ve 1 adet şemsiye ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.