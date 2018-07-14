Askeri kampı aratmayan öğrenci kampı

AÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim sorumlusu Yılmaz Sevgül koordinatörlüğündeki doğa kampına 4 akademisyen ve 80 öğrenci katıldı. Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon başta olmak üzere bölgedeki nehir ve kanyonlarda gerçekleştirilen kamp, 7 gün sürdü. Öğrencilere kanyoning, rafting, ip inişi ve oryantiring eğitimi verdi.Tüm gün boyunca teorik ve pratik eğitim alan öğrenciler, su akıntısına karşı güvenli ilerlemenin yöntemlerini öğrendi. Birbirlerine bağlanan öğrenciler, su içerisinde ilerleme çalışması yaptı. Kimi zaman komando eğitimini aratmayan zorluklar yaşayan öğrencilere, Yılmaz Sevgül de eşlik etti.

Doğada gerçekleştirilen eğitim kamplarının teorinin dışında pratik yapma şansı verdiğini söyleyen Yılmaz Sevgül, "Bir sel baskınında veya doğal afet sırasında yapılacak çalışma stratejisini, teknikleri ve taktikleri öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Burada öğretilenler, olası bir sel baskınında arama kurtarma yapan ekiplerin görevlerini en hızlı ve güvenli şekilde icra etmelerinin önünü açıyor. Bununla birlikte kanyon geçişleri, ip inişleri, oryantiring gibi eğitimleri de gerçekleştiriyoruz. Kampları kimse tatil yeri zannetmesin. Burada gerçek zamanla yarışıyoruz. Dakikaların çok önemi var. Kamp sonunda başarılı ve başarısız öğrencileri topladıkları notlarla belirliyoruz" diye konuştu.