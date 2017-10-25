Askeri araç sele kapıldı! 1 asker kayıp

OLAY yerine gelen Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde 4 asker, 2 polis ile 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcısının şiddetli sağanak sonucu dere suyuna kapıldığını söyledi.

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