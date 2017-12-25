Askeri araç ile TIR çarpıştı: Çok sayıda asker yaralı

ALINAN bilgiye göre, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mikail Şahin'in kullandığı 36 FA 734 plakalı hafif ticari askeri araç, Kars-Ardahan Karayolu'nun 2'nci kilometresinde, ana yoldan tali yola girdiği belirtilen İhsan Saklıca idaresindeki 25 AJ 987 plakalı TIR ile çarpıştı.
Kazada, askeri araç sürücü Şahin'in yanı sıra araçtaki 2 uzman çavuş ile 4 er yaralandı.
İlk müdahaleleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 acil servis görevlilerince yapılan askerlerden 3'ü Harakani Devlet Hastanesine, 4'ü de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptıkları öğrenilen askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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