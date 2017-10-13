Askeri araç ile TIR çarpıştı: 4 asker ve 1 korucu yaralandı

KAZA, Kızıltepe ilçesi Ak Ziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görevden dönen asker ve korucuları taşıyan minibüs ile 73 KA 088 plakalı araç, tek şeritli yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 asker ve 1 korucu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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