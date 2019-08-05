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Aşk ile çalışan yorulmaz" diyen Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!

Ulusal Uyku Vakfı, 18 ile 65 yaş arası vatandaşların günde 7-9 saat uyumasının en uygun olduğunu söylüyor. Ama siyasi liderler buna riayet etmiyor. Peki siyasi liderler günde kaç saat uyuyor dersiniz?

GÜNDEM 05.08.2019, 11:43 Melike Temir
Aşk ile çalışan yorulmaz" diyen Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, günde 6 saat uyuyor.

ABD Başkanı Donald Trump günde 3-4 saat uyuyor.

İngiltere başbakanı Boris Johnson 5 saat uyuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 saat uyuyor.

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, 2-4 saat arası uyuyor.

Barack Obama - Eski ABD Başkanı Barack Obama, günde 6 saat uyuyor.

#Ulusal Uyku Vakfı #siyasi liderler #uyuyor #Erdoğan #recep tayyip erdoğan
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