16 Mart 2015 Pazartesi 14:55
OLAY, 21 Kasım 2013 günü merkez Palandöken İlçesi Osman Bektaş Mahallesi Özmeral Caddesi’ndeki apartmanda meydana geldi. Ekmek almaktan dönen E.B., asansörde zihinsel engelli Mesut D.’nin elle cinsel istismarına uğradı. Aradan 1 hafta geçtikten sonra yine ekmek almaya giderken Mesut D.’yi gören E.B. bu kez birşey yapmaması için saklandı. Eve geç dönen oğlunun korktuğunu gören anne Ş.B. ne olduğunu sordu. E.B. annesine başından geçenleri anlatınca, aile şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Mesut D. hakkında ’çocuğun basit cinsel istismarı’, babası 58 yaşındaki Abdulgani D. hakkında ise ’akıl hastası üzerindeki bakım ve denetim yükümlülügünü ihmal’ suçundan dava açıldı. Yüzde 96 engelli olduğu raporla belirlenen Mesut D.’nin Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nda yapılan muayenesinde ise çocuğun cinsel istismarı suçuna yönelik işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiile ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli ölçüde azaldığı bildirildi.1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta yapılan karar duruşmasında dinlenen mağdur E.B., duruşma salonuna meraklı gözlerle etrafı izledi. Mağdurun ortama alışması için bir süre sohbet eden Mahkeme Başkanı Saim Köroğlu, E.B.’ye sorular sordu. Başkan ile E.B. arasında şu diyalog geçti:
Başkan: Sen buranın neresi olduğunu biliyor musun?
E.B.: Evet, mahkeme
Başkan: Kaç yaşındasın?
E.B.: 9’umu tamamladım
Başkan: Doğum günün yaklaşıyor yani hediye bekliyorsun. Birşeyler soracağım, Mesut ne yaptı sana?
E.B.: Asansörde özel yerlerimi elledi.
Başkan: Mesut biraz hasta, sence sevmek için mi yaptı yoksa kötü niyetle mi?
E.B.: Sevmek için yaptı. O zihinsel engelli ya ceza almasın, şikayetçi değilim.
Anne Ş.B. ise Mesut D.’nin oğlunun eliyle poposuna ve cinsel organına dokunduğunu söyledi. Ş.B. oğlunun olayı kolay atlattığını ancak başka çocukların bu kadar kolay atlatamayacağını belirterek Mesut D. ve babasından şikayetçi oldu. Savcı Sacit Savaşcı mahkemeye sunduğu mütalaada Abdulgani D. hakkında beraat kararı verilmesini, Mesut D. hakkında ise tedbir kararı uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti Abdulgani D.’nin suçta kastının bulunmaması sebebiyle beraatini kararlaştırdı. Heyet, Mesut D. hakkında hastaneye yatırılması yönünde tedbir kararı verdi.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 13:56