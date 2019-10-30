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"Arzu eden gitsin" sözleriyle işaret ettiği isim partiden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Arzu eden gitsin" sözleriyle işaret ettiği AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti.

GÜNDEM 30.10.2019, 16:47
"Arzu eden gitsin" sözleriyle işaret ettiği isim partiden ayrıldı
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AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu'ndan (MKYK) ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu, istifa kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine gerçekleştirdiğini duyurdu. Yeneroğlu, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:"Doğru bildiğim her şeyi kamuoyuyla paylaştım. Siyasete 7 Haziran 2015 seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine girdim. Hiçbir mücadele yapmadım siyasete girerken. Geldiğim nokta itibarıyla 2-3 yıldan beri partimin politikaları noktasında birçok huzursuzluk yaşadığımı, insan hakları ihlalleri noktasında, demokratik kurumların zarar görmesi gibi rahatsızlık yaşadığım birçok konuda görüşümü kamuoyuyla paylaştım. "Hesap yapıyor" gibi yaklaşımlarla karşı karşıya kaldım. Ama bu benim çizgimi bozmadı. Zorlanmadığım konular olmadı değil. Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde karşı karşıya kaldığımız sıkıntılı dönemler oldu.Sayın Cumhurbaşkanımız takdir buyurdular 18 Ağustos seçimleri sonrasında MKYK üyeliğine layık gördüler. O süreçte de Türkiye'nin önünde olan ve itibarını zedeleyen insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması noktasında kamuoyuyla eleştirilerimi paylaştım. Son iki MKYK toplantımıza bu rahatsızlıklarımın artık karşılık bulmadığı, düzelebileceğine dair bir ümit taşımadığım için katılmadım. 28 Ekim tarihinde MKYK'dan istifa ettim. Geçen günler içerisinde arkadaşlarımla değerlendirmeler yaptım, partimizin genel sekreteri merkeze davet ettiler. Bir görüşme yaptım ve bu görüşmede de düşüncelerimi paylaştım.Cumhurbaşkanımızın benim partiden istifa etmem gerektiği konusunda görüş bildirdiğini belirtti."

ERDOĞAN, "ARZU EDEN GİDEBİLİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce gerçekleştirdiği bir toplantıda, "Sayın Gül partimizin kurucularından biri değil yanlış biliniyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı'nın ardından partiye üye olmadı. Ahmet Bey (Ahmet Davutoğlu) ise eski başbakanımız. Onların yaptığı açıklamaları anlıyorum ama partimizin içinden arkadaşlarımızın, hele ki parti yönetimi ve MKYK içerisinden arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu eden isterse gidebilir." demişti.

#cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #Mustafa Yeneroğlu #AK Parti İstanbul Milletvekili
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