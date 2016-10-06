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Artık 5. sınıfta ders olmayacak

Önceki gün Başbakan Yıldırım tarafından açıklanan eğitim sistemindeki yenilikler kapsamında, 5’inci sınıfta öğrencilere sadece dil eğitimi verilecek

Artık 5. sınıfta ders olmayacak

Önceki gün Başbakan Yıldırım tarafından açıklanan eğitim sistemindeki yenilikler kapsamında, 5’inci sınıfta öğrencilere sadece dil eğitimi verilecek

06 Ekim 2016 Perşembe 09:23
Artık 5. sınıfta ders olmayacak
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ORTAOKULA geçişte bir yılın hazırlık sınıfı olması için yaklaşık 3 yıldır çalışmalarını sürdüren bakanlık, 5'inci sınıfta öğrencilere sadece Türkçe ve yabancı dil eğitimi verecek.
Başbakan Binali Yıldırım'ın önceki gün açıkladığı tam gün eğitim, okul öncesi eğitimin zorunlu olması ve 5'inci sınıfta zorunlu yabancı dil hedefleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışmalarına hız verdi.
SADECE DİL DERSLERİ...
Ortaokula geçişte bir yılın hazırlık sınıfı olması için yaklaşık 3 yıldır çalışmalarını sürdüren bakanlık, 5'inci sınıfta öğrencilere sadece Türkçe ve yabancı dil eğitimi verecek. Yabancı dil dersleri, ikinci sınıftan sonra zorunlu seçmeli dersler olan İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapçadan oluşacak. Bu kademede okutulması gereken diğer konular, 4'üncü ve 6'ncı sınıf müfredatına entegre edilecek. Yabancı dilde öğretmen açığının kapatılması için ise İngilizcenin yanı sıra Almanca, Fransızca ve Arapça branşlarında atama yapılacak.
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