'Arkasında Amerika ve İsrail var'

IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu bölgede tansiyonu yükseltiyor. IKBY lideri Mesud Barzani, Türkiye, İran, Irak ve ABD'den gelen uyarılara rağmen geri adım atmıyor. Bölgeyi en iyi bilen isimlerden biri olan Kara Harp Akademisi eski Komutanı, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, krizi SÖZCÜ'ye değerlendirdi:

– Bu kriz Suriye'nin kuzeyindeki durumla paralel ele alınmalı. Bu krizin arkasında Amerika ve İsrail'in hamlesi var. Siyasi iktidar Kuzey Irak'ı uzun yıllar Suriye'nin kuzeyinden bağımsız düşündü. ‘Barzani'yle aramız çok iyidir' diye baktılar. Bu süreçte Barzani ekonomik bağımsızlığına kavuştu.

– Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Anlaşması ile yıllık 10-12 milyar dolar gelir elde etti. Bu geliri bloke ettiğinizde Barzani'nin hareket alanını kısıtlamış olursunuz. Askeri önlemler caydırıcılık anlamında alınabilir ama esas olarak Türkiye, Kuzey Irak'ı ekonomik tedbirlerle farklı bir noktaya getirebilir.

HEDEF TÜRKİYE

– Bunun ikinci adımı da Habur'dur. Habur'dan ikmali kestiğinizde ekonomik faaliyet yapılması mümkün değil. IKBY için çok belirleyici bir baskı unsuru ortaya çıkacaktır. Petrol boru hattından aldığınız tedbirlerden sonra eğer hâlâ direnç görürseniz Habur'u da kapatırsınız.

– Karşı tarafın canını ne çok acıtacaksa o tedbir alınmalı. Bu tedbirler Kürt vatandaşlarımıza karşı yapılmış bir hareket olarak algılanmamalı. Burada ülkemizin birliğini bütünlüğünü tehdit eden bir jeopolitik olayla karşı karşıyayız. O ülke gidip Amerika ile iş görüyor ve yarın Türkiye'nin içini hedefleyen oluşuma adım atıyorsa ki bu o adımdır. Türkiye de gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bunun başka çözümü yok.