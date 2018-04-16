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Arkadaşını ziyarete giden genç, apartman boşluğunda ölü bulundu!

Aksaray'da arkadaşını ziyarete giden gencin, apartman boşluğunda cesedi bulundu. Kırık saat parçaları ve kavga izlerinden yola çıkarak itilmiş olabileceği üzerinde duran polis, gencin arkadaşını gözaltına aldı.

Arkadaşını ziyarete giden genç, apartman boşluğunda ölü bulundu!

Aksaray'da arkadaşını ziyarete giden gencin, apartman boşluğunda cesedi bulundu. Kırık saat parçaları ve kavga izlerinden yola çıkarak itilmiş olabileceği üzerinde duran polis, gencin arkadaşını gözaltına aldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:52
Arkadaşını ziyarete giden genç, apartman boşluğunda ölü bulundu!
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AKSARAY'da İdris Çınardere (34), arkadaşının oturduğu binanın apartman boşluğunda yüksekten düşmesi sonucu ölü olarak bulundu. Binanın 3 ve 4'üncü kattaki koridorlarda kırık saat parçaları ve kavga izleri bulunması nedeniyle, Çınardere'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği üzerinde duran polis, arkadaşı Neşet H.'yi (25) gözaltına aldı.

APARTMAN SAKİNLERİ CESEDİ BULDU

 Nakkaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki 6 katlı Sultan Apartmanı'nda meydana gelen olayda apartman sakinleri sabah saatlerinde merdiven boşluğunun duvarı üzerinde vücudu aşağı sarkmış kanlar içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine sağlık görevlileri, duvar üzerindeki kişinin yüksekten düşmesi sonucu öldüğünü belirledi.


İTİLMİŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, cesedin çiftçilik yapan İdris Çınardere'ye ait olduğu ve 2'inci katta oturan arkadaşı güvenlik görevlisi Neşet H.'yi ziyarete geldiğini saptadı. Binanın 3 ve 4'üncü kattaki koridorlarda kırık saat parçaları ve kavga izleri bulunması nedeniyle, Çınardere'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği üzerinde duran polis, arkadaşı Neşet H.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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