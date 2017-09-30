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Arkadaşını öldürüp evinin bahçesine gömen şahıs tutuklandı

Eskişehir'de 13 yıl önce öldürdüğü arkadaşını evinin bahçesine gömen şahıs çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Arkadaşını öldürüp evinin bahçesine gömen şahıs tutuklandı

Eskişehir'de 13 yıl önce öldürdüğü arkadaşını evinin bahçesine gömen şahıs çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

30 Eylül 2017 Cumartesi 18:10
Arkadaşını öldürüp evinin bahçesine gömen şahıs tutuklandı
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OLAY, 2004 yılında başladı. M.Ç. isimli vatandaş, oğlu Hasan Çiloğlu'nun (33) 8 aydır kayıp olduğunu belirterek, Aralık ayında polise müracaatta bulundu. Kayıp şahıs olarak aranan Hasan Çiloğlu'nun en son Ayhan D. isimli arkadaşı ile görüldüğü belirlenirken, bir televizyonda yayınlanan programa katılan Ayhan D.'nin verdiği cevaplar polis ekiplerini şüpheye düşürmüştü. Ayhan D. üzerine yoğunlaşan polis ekipleri, Hasan Çiloğlu'nun bu şahıs tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlatmıştı. Ayhan D.'nin daha önce ikamet ettiği Erenköy Mahallesi Kınalı Sokak'ta bulunan ikametin bahçesi alınan kazı izniyle kazılmaya başlanmış, kafatası, kemik ve elbise parçaları bulunmuştu. Sakarya'da bulunan Ayhan D. bunun üzerine polis ekipleri tarafından yakalanarak Eskişehir'e getirilmiş, bugün ise adliyeye çıkarılmıştı. Hasan Çiloğlu'nu alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğünü ve cesedi kendisinin su kuyusuna attığı itiraf eden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirBahçeCezaevi
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