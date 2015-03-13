Arkadaşa son görev

Başbakan Ahmet Davutoğlu Ankara’daki programlarını iptal ederek, yakın arkadaşı Ulvi Halim Kadıoğlu’nun cenazesine katılmak üzere İstanbul’a geldi. Uçaktan indikten sonra Bahçelievler Mehmet Ülker Camii’ne gelen Başbakan Davutoğlu, ikindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenazeye, Başbakan Davutoğlu’nun yanı sıra Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Ak Parti eski İl Başkanı, Milletvekili Adayı Aziz Babuşcu katıldı. Davutoğlu kılınan cenaze namazının ardından arkadaşının tabutunu omuzlayarak cenaze arabasına kadar taşıdı. Ahmet Davutoğlu, daha sonra camiden ayrıldı. Ulvi Halim Kadıoğlu’nun cenazesi ise toprağa verilmek üzere Maşukiye’ye götürüldü.