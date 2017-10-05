Arkadaş cinayetine 13 yıl hapis cezası

GEÇEN nisan ayında Soğanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hüseyin Satı (23) ile parkta oturan 22 yaşındaki Veysel Uğurcan Ceyhan, kısa süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kafasına bira şişesiyle darbe alan Veysel Uğurcan Ceyhan, Hüseyin Satı'yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, şüpheli tutuklandı.

"Kafama bira şişesi ile vurdu"

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanık son kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Arkadaşım Özgür G. ile parkta oturuyorduk. Daha sonra Hüseyin Satı ve Mümin G., geldi. Motoru Mümin kullanıyordu. Bu sırada ben Özgür ile bankta oturuyordum. Hüseyin ve Mümin yanımıza geldi. Mümin, Özgür'e bu motoru nereden aldığını söyledi.

Özgür, kendisinin olduğunu söyleyince, Hüseyin onun eline vurdu. Ayağı kalkınca bu sefer Hüseyin kafa attı. Az ilerideki Furkan ile Sercan yanımıza gelip, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bunun üzerine Özgür'ü alıp olay yerinden ayrılmak istedim. Motorla parkın ilerisine doğru gittik. Bunun üzerine Hüseyin ve Mümin beni motordan indirmeye çalışıp, motorun kendilerinin olduğunu iddia ettiler. Ben Mümin ile konuşurken, Hüseyin arkamdan bira şişesi ile kafama vurdu. Elinde kırılan bira şişesinin ucunu görünce panikledim. Cebimdeki ekmek bıçağını Hüseyin'e doğru savurdum. Hüseyin ile Mümin daha sonra ayrıldı" dedi.

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti sanığa önce müebbet, sonra tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.