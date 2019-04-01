Arka Sokaklar'ın yıldız oyuncusundan çok konuşulacak seçim tepkisi!

Arka Sokaklar'ın yıldız oyuncusu Şevket Çoruh'un, 31 Mart Yerel Seçimler'e tepkisi sosyal medyada olay oldu

Arka Sokaklar'ın yıldız oyuncusundan çok konuşulacak seçim tepkisi!
banner404

31 Mart seçimlerine İstanbul damga vururken, son gelen verilere göre Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu açıklaması ünlü isimlerin de gündemindeydi.

ÇOK KONUŞULACAK TEPKİ

Birçok ünlü isim Ekrem İmamoğlu için tebrik mesajları yayınlarken, Arka Sokaklar'ın yıldız ismi Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak bir tepki geldi. Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından kahkaha attığı videosunu "Tutamıyorum" notuyla paylaştı.

KILIÇDAROĞLU'NA GÜLEN BUKET AYDIN'A GÖNDERME

Çoruh'un bu paylaşımı, Kemal Kılıçdaroğlu'na kahkaha atan sunucu Buket Aydın'a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Binali Yıldırım: YSK mazbatayı kime verirse başkan...
Binali Yıldırım: YSK mazbatayı kime verirse başkan...
  1. POLİTİKA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472