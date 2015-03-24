Arınç'tan son dakika açıklaması

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Her iki açıklama da yanlıştır parti disiplin kurallarını işleteceğiz gerekeni yapacağız" açıklamasının ardından Bülent Arınç konuştu. İşte satır başları

-Başbakan haklıdır ama sussam doğru olmazdı. Kendimi tutamadım.

-Özel hayatıma tecavüzde bulunan kişiye yanıt veriririm.

-Çocuklarıma ve damatlarıma paralelci yaftasını yapıştıran kişiye cevap vermem lazımdı.

-Gökçek eleştirilerimi hakaret kabul edip mahkemeye gidebilir. Hakaret mi dedğil mi mahkeme karar veriri ama orada bazı sorular cevaplamam gerekirse davalı mı yoksa davacı mı zarar görür bilemem.



