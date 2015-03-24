Arınç'tan son dakika açıklaması

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Her iki açıklama da yanlıştır parti disiplin kurallarını işleteceğiz gerekeni yapacağız" açıklamasının ardından Bülent Arınç konuştu. İşte satır başları
-Başbakan haklıdır ama sussam doğru olmazdı. Kendimi tutamadım.
-Özel hayatıma tecavüzde bulunan kişiye yanıt veriririm.
-Çocuklarıma ve damatlarıma paralelci yaftasını yapıştıran kişiye cevap vermem lazımdı.
-Gökçek eleştirilerimi hakaret kabul edip mahkemeye gidebilir. Hakaret mi dedğil mi mahkeme karar veriri ama orada bazı sorular cevaplamam gerekirse davalı mı yoksa davacı mı zarar görür bilemem.
Ayrıntılar geliyor
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Son Güncelleme: 24.03.2015 17:13