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Arınç'tan son dakika açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile arasında geçen tartışmanın ardından TBMM'de basın mensuplarına konuştu

Arınç'tan son dakika açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile arasında geçen tartışmanın ardından TBMM'de basın mensuplarına konuştu

24 Mart 2015 Salı 18:12
Arınç'tan son dakika açıklaması
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Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun  "Her iki açıklama da yanlıştır parti disiplin kurallarını işleteceğiz gerekeni yapacağız" açıklamasının ardından Bülent Arınç konuştu. İşte satır başları
-Başbakan haklıdır ama sussam doğru olmazdı. Kendimi tutamadım.
-Özel hayatıma tecavüzde bulunan kişiye yanıt veriririm.
-Çocuklarıma ve damatlarıma paralelci yaftasını yapıştıran kişiye cevap vermem lazımdı.
-Gökçek eleştirilerimi hakaret kabul edip mahkemeye gidebilir. Hakaret mi dedğil mi mahkeme karar veriri ama orada bazı sorular cevaplamam gerekirse davalı mı yoksa davacı mı zarar görür bilemem.

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Son Güncelleme: 24.03.2015 17:13
Anahtar Kelimeler:
Bülent ArınçAÇIKLAMASon DakikaBaşbakanTürkiye Gündem
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