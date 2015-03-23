Arınç'tan Gökçek'e çok ağır cevap

Toplantı sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileriyle Türkiye gündemini değiştiren Başbakan yardımcısı Bülent Arınç açıklama yaptı. Arınç kendisini sert ifadelerle istifaya davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e çok ağır sözlerle cevap verdi.

İşte Arınç’ın açıklamalarından satır başları:

İSTİFA ÇAĞRILARINA CEVAP

Değerli arkadaşlar cumartesi ve Pazar günü bildiğiniz gibi konuşmalar yaptım.

Burada bir kısım basın sayın cumhurbaşkanımız ve hükümet arasında bir çekişme durumunu olduğunu belirten bir yazı yazdılar ve dedikodular yaptılar.

"Duygusal çıkışlar yaptı, sert çıkışlar yaptı" diye çok basit, çok sığ şeyler konuşuluyor.

Yeni bir siyasetçi değilim.

Sözlerimi yanlış anlamak kaygısından kaynaklandı.

Cumhurhurbaşkanımızla hukukumuzun yıllar öncesine dayandığımızı ve o süreçten geldiğimizi bilmemiz lazım.

Cuymhurbaşkanımıza saygısızlık yapmamız mümkün değildir.

“CUMHURBAŞKANIMIZ HALKIN KAHRAMANIDIR”

Cumhurbaşkanımıza nezaketsizlik yapmayız, hukukumuz kardeş hukukudur bunu bilin.

Sayın cumhurbaşkanımız devletin başıdır, bizim liderimizdir, çile insanıdır, aile reisidir.

Halkın kahramanıdır.

Sayın cumhurbaşkanımız bazı konularda duygularını ifade ediyor ve ifade ederken.

Onu yanlış bulduğumuzu söylemek değil, olayın eksik kalmış noktalarını tamamlamaktır.

Ben hükümetin bir üyesiyim hükümetimi elbette savunurum, eksik bilgileri tamamlamak da görevim olur.

“BEN CAM GİBİ BİR ADAMIM”

Konuşmamı analiz ederseniz polemik göremezsiniz. Benim sözlerimi o hiç yanlış anlamaz, ben de onun sözlerini hiç alçaltıcı kabul etmem.

Çözüm süreci ve diğer konularda cumhurbaşkanımız eksik bilgilendirdiysek kusuru kendimizde ararız. Sözler ortadadır, arkasında. Ben cam gibi bir adamım önüm arkam bellidir. Kimsenin adamı değilim, kimsenin çantasını taşımadım. Ben evimi, ailemi bu dava için harcamış, tüketmiş bir insanı. Sayın başbakanımla Bütün şerefimle temin ediyorum. Cumartesi, Pazar günü konuşmamı değil ki içeriğini konuşmuş olayım.

Konuşmamdan önce başbakan ile görüşmem olmadı. Sayın Ahmet Davutoğlu tamamen masumdur, bu suç değil ama.

Ama bizim o görüşmeleri başkaları dışarı başka aksettirmiş olabilir. Benim adım Bülent Arınç.

Her mikrofon uzatılışında bunu açıklamak zorunda mıyım? Ben uzatılan mikrofondan kaçmamış bir adamım.

GÖKÇEK’E AĞIR CEVAP

Bu terbiyesizce bir açıklamadır.

Gökçek kim siz kimsiniz diyenler oldu.

Bugün buna karşılık vermeden geçmemek lazım.

Benim görevden alınmamı istenilen kadar benim haysiyetli bir insan değildir.

Zamkla yapışmış koltuğa bir insan değilimdir.

Benim bir sevdam vardır ama makam sevdası değildir.

Adama kandırma değil, çıkar ilişkisi değil birilerini yaptığı gibi.

Bu dava için kendimi feda ettim.

Senin hakkın değil, haddin değil. Okkalı cevap vermemi aklıma getirdim ama yapamayacağım.

Kendine değil ama eşine çok büyük saygım vardır. Hayırsever bir kadındır, dindar bir insandır. Biz eşimle Nevin Hanım’ı çok severiz ve beğeniriz. Eşinin başarılarında en büyük katkısı olan bir hanımefendidir.

GÖKÇEK: BÜLENT ARINÇ… SENİ İSTEMİYORUZ

“BİZ KİMİN NEREDE HAVLAYACAĞINI BİLİRİZ”

Konuşsam Nevin Hanım’ı üzmüş olacağım.

Gökçek’le ilgili 100 konuyu seçimden sonra konuşmak isterim.

Hatta Biz kimin nerede havlayacağını, hangi işler çevireceğini biz biliriz.

“GÖKÇEK OĞLUNUN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINI NETLEŞTİRMEK İSTİYOR”

İsterseniz size yazar gizli bir mektup veririm, seçimden sonra açarsınız.

Gökçek oğlunun milletvekili adaylığını netleştirmek istiyor.

Birilerine yaranmak istiyor. Ahmet Hakan denen kişi ailemle ilgili bir yazı yazmış.

Onu kendine delil olarak kabul ediyor. Ahmet Hakan beyin Gökçek’ten çok önce tanırım.

Çok eleştirmiş bir insanım ama Sayın hakan gökçekten çok daha namusludur, şereflidir.

“BU YAPININ KUCAĞINDA OTURDU, ANKARA'YI PARSEL PARSEL SATTI”

Ben sayın cumhurbaşkanımızın yanındayız. Ben buyum. Her şeyimle karşınızdayım.

Amerika’ya giden benim ben bunları gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır.

Bu yapının kucağında oturmuş, bu yapıya Ankara’ya parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır.

“GÖKÇEK’İN ADAYLIĞINA O ZAMAN İTİRAZ ETTİM”

Biz o zaman devletin imkanlarını bu yapı için onların kucağına bırakmadık. Gökçek’in adaylığına o zaman itiraz ettim.

“HESABINI SORARIM GÖKÇEK’TEN”

Yeni bir başkana ihtiyacımız vardır dedim. O günden kalan bir hıncını bir şekilde çalışıyor. 8 Haziran’a kadar müsaade…

Hesabını sorarım Gökçek’ten… Birileri de kuklacılık yapıp bunu kullanırsa benim kulaklarım iyi duyar teşhir ederim.

CUMARTESİ YAPILAN AKŞAMI ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU GÖRÜŞMESİ

Cumartesi akşamı başbakanımız ve cumhurbaşkanımız görüştü ama özel kalem müdürü değilim içeriğini bilmiyorum.

ÖCALAN’IN MEKTUBU

Öcalan’ın mesajının ne anlamına geldiğini kamu düzeni müsteşarlığımız analiz ediyor. Beklentimiz farklıydı ama mesaj bu haliyle bile olumlu buldum.

İZLEME HEYETİ

İzleme heyeti konusu bizim kabulümüzdür. İzleme heyetindeki kişileri akil insanlar içinden olacaktır. Her kafadan bir ses çıktı.

İzleme heyetine hangi görevler verilecek, bunu belirlediğimiz bir listemiz var. Kayıt altına alındı. Akil kişiler içinde uygun gördüğümüz kişilerle iletişime geçilecektir.

Sayın cumhurbaşkanımızı izleme heyeti konusunda ve çözüm süreciyle ilgili daha fazla bilgilendirme ihtiyacı doğdu.