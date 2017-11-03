Arınç'ın damadı cemaat sorusuna şu yanıtı verdi

YETER ifadesinde, bir doktor olarak işinin hayat kurtarmak olduğunu, hayatının hiçbir döneminde hiçbir terör faaliyetini desteklemediğini belirterek, “Bir sapan taşı da olsa hayatım boyunca bir canlıyı incitmedim” dedi.Arınçın damadı cemaat sorusuna şu yanıtı verdi

Mahkeme Başkanın, Gülen Cemaati FETÖ olarak anılmadan önce bir bağlantınız var mıydı, sorusuna Yeter, “Bu yapıyla herhangi bir bağlantım olmadı. Sempati düzeyinde etrafımızda insanlar vardı. Vatana millete güzel işler yaptıklarını düşündüğümüzden dolayı açıkçası sempatimizin olduğunu saklanamaz bir gerçektir” yanıtını verdi.

Tutuksuz yargılanan Yeter, avukatları ile duruşma salonunda saati bekliyor. İddianamede , Yeter hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis Kritik damat yargı önünde

cezası isteniyor. İddianamede, Fethullah Gülen'in çağrısından sonra Yeter'in Bank Asya'daki hesabında 41 bin lira artış olduğu, gizli tanık Lagos'un Yeter'i fotoğrafından teşhis ettiği belirtilmişti.