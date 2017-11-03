Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112861
ALTIN
157.131
DOLAR
3.8299
STERLİN
5.0002
EURO
4.4597
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?
Whatsapp çöktü mü?
3 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Aspirin kanser riskini yüzde 50 azaltıyor
Aspirin kanser riskini yüzde 50...
banner468

Arınç'ın damadı cemaat sorusuna şu yanıtı verdi

Eski Başbakan Yardımcısı, Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in, FETÖ silahlı örgüte üye olma suçlamasıyla Ankara 19.Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması yapılıyor

Arınç'ın damadı cemaat sorusuna şu yanıtı verdi

Eski Başbakan Yardımcısı, Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in, FETÖ silahlı örgüte üye olma suçlamasıyla Ankara 19.Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması yapılıyor

03 Kasım 2017 Cuma 13:22
Arınç'ın damadı cemaat sorusuna şu yanıtı verdi
banner404

YETER ifadesinde, bir doktor olarak işinin hayat kurtarmak olduğunu, hayatının hiçbir döneminde hiçbir terör faaliyetini desteklemediğini belirterek, “Bir sapan taşı da olsa hayatım boyunca bir canlıyı incitmedim” dedi.Arınçın damadı cemaat sorusuna şu yanıtı verdi

Mahkeme Başkanın, Gülen Cemaati FETÖ olarak anılmadan önce bir bağlantınız var mıydı, sorusuna Yeter, “Bu yapıyla herhangi bir bağlantım olmadı. Sempati düzeyinde etrafımızda insanlar vardı. Vatana millete güzel işler yaptıklarını düşündüğümüzden dolayı açıkçası sempatimizin olduğunu saklanamaz bir gerçektir” yanıtını verdi.

Tutuksuz yargılanan Yeter, avukatları ile duruşma salonunda saati bekliyor. İddianamede , Yeter hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis Kritik damat yargı önünde
cezası isteniyor. İddianamede, Fethullah Gülen'in çağrısından sonra Yeter'in Bank Asya'daki hesabında 41 bin lira artış olduğu, gizli tanık Lagos'un Yeter'i fotoğrafından teşhis ettiği belirtilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 03.11.2017 13:36
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberHaberlerGazete HaberleriInternet HaberleriBülent ArınçArınçın Damadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk'e hakaretten tutuklu olan Hasan Akar'a tahliye!
Atatürk'e hakaretten tutuklu olan Hasan Akar'a tahliye!
Dim Web TV sordu: Alanyalılar ucuz ete nasıl tepki verdi?
Dim Web TV sordu: Alanyalılar ucuz ete nasıl tepki verdi?
Batan gemiden kahreden haber! Meğer kaptan...
Batan gemiden kahreden haber! Meğer kaptan...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim