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Arınç'tan Gül'e sitem: "Ağabey ne diyorsun" demesini beklerdim

Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün adaylığının konuşulduğu süreçte kendisini arayıp görüşlerini sormamasına sitem ederek "Ağabey ne diyorsun" demesini şahsen beklerdim. Olmadı..." dedi

Arınç'tan Gül'e sitem: "Ağabey ne diyorsun" demesini beklerdim

Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün adaylığının konuşulduğu süreçte kendisini arayıp görüşlerini sormamasına sitem ederek "Ağabey ne diyorsun" demesini şahsen beklerdim. Olmadı..." dedi

01 Mayıs 2018 Salı 13:23
Arınç'tan Gül'e sitem: "Ağabey ne diyorsun" demesini beklerdim
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BÜLENT Arınç, Abdullah Gül'e sitem ederek "Abdullah Bey ile hiç görüşmemiz olmadı. Ben buna üzüldüm. Yıllarca her konuda istişare ettiğiniz bir insan... Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda "Ağabey ne diyorsun" demesini şahsen beklerdim. Olmadı..." dedi.

SİTEM ETTİ
Bülent Arınç, Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'e önemli açıklamalarda bulundu. Arınç, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Abdullah Gül ile görüştüğü iddialarına yanıt verdi. Arınç, "Beklentinin aksine hiçbir görüşme olmadı. Ben buna da ayrıca üzüldüm. Beni davet edip, "Konuyu istişare edelim" dese yine bunları söyleyecektim belki ama istişare etmiş olacaktık" diye konuştu.

"FİKİRLERİMİ SORMASINI BEKLEDİM"
Arınç, "Yıllarca her konuda istişare ettiğiniz bir insan... Ben şöyle tahmin ettim; dedim ki herhalde (adaylığa) "Hayır" diyecek, beni yormak istemiyor. Ama sonra iş ilerledi, başkalarıyla da görüştüğünü bir şekilde duydum. Bu sefer de herhalde "Evet" diyecek de (aday olacak) ondan sonra bana bir nevi sürpriz yapacak diye düşündüm.

Bu ihtimallerin ikisi de doğru değil, ikisi de hoş değil. Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda "Ağabey ne diyorsun" demesini şahsen beklerdim. Olmadı... Takdir onun tabii ama ben bu kanaatimi (aday olmaması yönündeki görüşünü) çok eskiden beri taşıyorum. O yüzden, Cumhurbaşkanımız davet edince, rahatlıkla kendi kanaatlerimi ifade ettim. Kucaklaştık, çıktım. Beklentinin aksine hiçbir görüşme olmadı. Ben buna da ayrıca üzüldüm. Beni davet edip, "Konuyu istişare edelim" dese yine bunları söyleyecektim belki ama istişare etmiş olacaktık" dedi.

ARINÇ'IN SEÇİM TAHMİNİ
Çelik, Arınç'ın "Tayyip Bey bu işi birinci turda alacak, öyle görüyorum. Şimdi daha rahat oldu ama Abdullah Bey de olsa yine Tayyip Bey kazanırdı. Belki farklı güçler devreye girerdi ama yine kazanırdı. Yani yazı da gelse, tura da gelse Tayyip Bey kazanır" dediğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent ArınçAbdullah GülMurat Çelik
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