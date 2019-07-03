Arınç'ın ardından Çiçek de zam iddialarına yanıt verdi

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, kamuoyunda tartışılan zam iddialarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Çiçek şu ana dek resmi bir toplantı yapılmadığını belirterek "Bazı arkadaşların bir araya geldiği ortamda da vallahi maaş falan konuşulmadı" dedi. TBMM eski Başkanı ve YİK Üyesi Bülent Arınç'ta zam iddialarını dün yaptığı açıklamada yalanlamıştı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, YİK Üyesi, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla başlayan zam tartışmalarını köşesine taşıdı. Zeyrek, "Konuşmaya değer Sayın Arınç" başlığıyla yayımlanan yazısında Cemil Çiçek'in tartışmalara dair açıklamalarını aktardı.

"ZAM YAPILDI MI?"

Çiçek, "Size zam yapıldı mı?' sorusuna "Şu ana dek resmi bir toplantı yapılmadı. Bazı arkadaşların bir araya geldiği ortamda da vallahi maaş falan konuşulmadı. Maaşı belirlemek zaten bizim yetkimizde değil." diyerek yanıt verdi