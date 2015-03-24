Arınç-Gökçek tartışmasına Bakan yorumu

Öte yandan Yıldız, Abdullah Gül'nin yeni parti kuracağı iddiaları için 'Biz davası olan insanlarız, bizim davamız ülkemizin davası ve AK Partimizle beraber biz bu yola çıktık. Ciddiye bile almamak gerekir' yanıtını verdi.

"BİR SINAVDAN GEÇMİŞ OLDUK GEÇTİĞİMİZE İNANIYORUM"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki tartışmalara ilişkin Yıldız, "Bir sınavdan geçmiş olduk. Geçtiğimize inanıyorum. Çünkü davamız çok büyük. Her aile içinde olabilecek bir şey. Üslup farkını çözebiliriz. Aile içinde bile olabilir" dedi.

"TABİ Kİ BÜLENT ABİDİR..."

Bülent Arınç'ın parti içindeki konumuna ilişkin Yıldız, "Tabi ki Bülent abidir. Bir takım çıkışlarını yine iyi niyetle yapmıştır. Son 3 gün içinde yaptığı açıklamalar şahsi açıklamalar bunun altını çizmekte fayda var. Hükümet sözcüsü olması son 3 gün içinde yaptığı açıklamaların bir kurumsal yapıdan mı şahsi mi çok iyi ayırt edilmesi lazım. Kurumsal bir görüşü olmadığını kendisi de ifade etti. Bir defa daha altını çizmekte fayda var" ifadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK EMEK VERDİ"

Yıldız, "Sayın cumhurbaşkanımız çok emek verdi vermeye de devam ediyor. Onu bu davasından uzaklaştırmıyor. Cumhurbaşkanımız Ak Parti genel başkanlığı yapmış. Cumhurbaşkanı olduktan sonra zihnini beynini bir yere asmadı. Objektifliğini yeniden tanımladı. Bir takım kaygı ve tavsiyelerini dile getirdi" diye konuştu.

"GÖRÜŞ VE KAYGILAR YADIRGANMAMALı"

Arınç, "Çözüm süreci ile ilgili ayrıntıları daha detaylı anlatacağız" dedi. Şimdi biz bunu yapacağız. Görüş ve kaygılar yadırganmamalı. Aralarında bir iletişim problemi yok" dedi.

"MUHALEFETİ ÇÖZÜM SÜRECİ ÜZERİNDEN YAPMAK DOĞRU DEĞİL"

Çözüm süreci üzerinden tezat görüşlerin söz konusu olmadığını ifade den Yıldız, "Buradan bir ekmek çıkmaz. Muhalefeti çözüm süreci üzerinden yapmak doğru değil" dedi.

"BUNU BİR KRİZ NOKTASI GİBİ GÖSTERMEK DOĞRU DEĞİL"

Başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin Yıldız, "Buna bir kriz dönemi demek yanlış olur. Oluşturulamaya çalışan algı acaba bir sıkıntı çıkar mı? Sıkıntı çıkmaz. Bunu bir kriz noktası gibi göstermek doğru değil" dedi.

"SOSYAL ANALİZ YAPANLAR BİZİ AYIRMAYA ÇALIŞIYOR BİZ BU OYUNA GELMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden seçim çalışmaları yürütülüyor şeklindeki bazı algıları değerlendirmesi istenen Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın görev tanımlaması son derece açık. Kurumsal yapı ile duyguları karıştırmamak gerekir. Biz Ak Parti olarak seçimlere gidiyoruz. Bu hükümetin görevleri var. İnkar edemeyeceğimiz bir gerçek var. Türkiye'de son 13 yıldaki yapı, Türkiye'nin istikrarı ile eş anlamlı görülmeye başladı. Sosyal analiz yapanlar bizi ayırmaya çalışıyor biz bu oyuna gelmeyiz" açıklamasında bulundu.

YENİ PARTİ İDDİALARINA BÖYLE YANIT VERDİ