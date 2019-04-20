Arınç, Alanya'da cami açılışı yaptı

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, cami açılışı için Alanya'ya geldi.

Arınç, Alanya'da cami açılışı yaptı
banner404
HABERİN GALERİSİ
Arınç, Alanya'da cami açılışı yaptı

Arınç, Alanya'da cami açılışı yaptı

BUGÜN Alanya'ya gelen TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Fığla Mahallesi'nde hayırsever Mustafa Uğuz tarafından yaptırılan Giritlioğlu Mustafa Uğuz Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. 
Açılışta bir konuşma yapan Arınç, Alanya'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Camiyi yaptıran akrabalarına teşekkür etti.
Açılış sonrası Alanya çarşısında dolaşan ve esnaflarla sohbet eden Arınç, büyük ilgi gördü. Birlikte fotograf çektirme tekliflerini reddetmeyen Arınç akşam saatlerinde Alanya'dan ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2019, 22:31
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en...
Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en...
  1. YAŞAM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479