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Arınç "Aday değilim" diyen Abdullah Gül'e teşekkür etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasının ardından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan açıklama geldi

Arınç "Aday değilim" diyen Abdullah Gül'e teşekkür etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasının ardından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan açıklama geldi

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:59
Arınç "Aday değilim" diyen Abdullah Gül'e teşekkür etti
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BÜLENT Arınç, Gül'ün açıklamalarından sonra "Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek, birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum." dedi.

Arınç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün yaptığı açıklamayla bu düşüncelerimizi teyit eden 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e de teşekkürlerimi sunarım. Üzerimize düşen tek görev her iyi AK Partili'nin yapacağı gibi seçimlere kalan kısa süre içerisinde daha çok çalışmaktır.

İçeriden ve dışarıdan birçok saldırı altında olan devletimizi daha demokratik, daha müreffeh, daha adil bir geleceğe taşımak için çalışacak AK Parti kadroları üzerinden yapılacak hiçbir spekülasyonu kabul etmemiz mümkün değildi.

Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek, birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrardan seçimlerin ülkemize huzur, refah ortamı getirmesini diliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah GülAK Parti
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