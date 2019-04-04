Arıkan Yılmaz Dim’de kermes heyecanı

ALANYA’NIN ilk Milli Eğitim Müdürü, Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya Gazetesi’nin kurucusu duayen gazeteci Arıkan Yılmaz Dim'in adını taşıyan Arıkan Yılmaz Dim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde kermes heyecanı yaşandı. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Dim Medya Genel Müdürü Mevlüthan Çavuşoğlu da kermeste yerini aldı. Yöresel lezzetlerin bir arada sunulduğu kermeste öğrenciler oyunlarla günün tadını çıkardılar.